Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
19:40 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

22-летний казахстанский певец получил путевку в следующий тур конкурса.

Источник: Tengrinews

22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил путевку в следующий тур конкурса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на продюсера и менеджера певца Алпамыса Шаримова.

«Друзья, новость! Димаш получил путевку в следующий тур конкурса — в общем подсчете на 1 месте! Итак, подведем итог 3 конкурсного дня: Майкл Вонг (46 лет) — Малайзия — по итогам 2 конкурсного дня выбыл из конкурса; Тиа Рэй (32 года) — Китай — 8 место, при общем подсчете выбыла из конкурса. Тереза Карпио (61 год) — Канада, 7 место, в общей итоговой таблице 7 место. Чжао Ли (31 год) — Китай, 2 место, в общей таблице 6 место. Чжан Цзе (35 лет) — Китай, 4 место, в общей таблице 5 место. Сэнди Лэм (51 год) — Гонконг, 6 место, в общей таблице 4 место. Тан Цзин (40 лет) — Китай, 1 место, в общей таблице 2 место. Группа “Lion” — Тайвань — 5 место, в общей таблице 3 место. Димаш Кудайберген (22 года) — Казахстан — 3 место, в общей таблице 1 место. На следующей неделе выступят 7 певцов. Один из них выбудет», — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Две загадки поставили в тупик пользователей Интернета
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
В США приостановлено исполнение указа Трампа о мигрантах
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь