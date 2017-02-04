Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer

22-летний казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место на третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае и получил путевку в следующий тур конкурса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на продюсера и менеджера певца Алпамыса Шаримова.

«Друзья, новость! Димаш получил путевку в следующий тур конкурса — в общем подсчете на 1 месте! Итак, подведем итог 3 конкурсного дня: Майкл Вонг (46 лет) — Малайзия — по итогам 2 конкурсного дня выбыл из конкурса; Тиа Рэй (32 года) — Китай — 8 место, при общем подсчете выбыла из конкурса. Тереза Карпио (61 год) — Канада, 7 место, в общей итоговой таблице 7 место. Чжао Ли (31 год) — Китай, 2 место, в общей таблице 6 место. Чжан Цзе (35 лет) — Китай, 4 место, в общей таблице 5 место. Сэнди Лэм (51 год) — Гонконг, 6 место, в общей таблице 4 место. Тан Цзин (40 лет) — Китай, 1 место, в общей таблице 2 место. Группа “Lion” — Тайвань — 5 место, в общей таблице 3 место. Димаш Кудайберген (22 года) — Казахстан — 3 место, в общей таблице 1 место. На следующей неделе выступят 7 певцов. Один из них выбудет», — написал продюсер на своей странице в Instagram.