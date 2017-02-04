Глава региона Виктор Басаргин посетил открытие Фестиваля «Золотая Маска»

Фестивальный показ «Травиаты» также посетили губернатор Пермского края Виктор Басаргин, представители краевых и городских властей.

Свою речь глава региона начал со скорбного известия — ушел из жизни бессменный организатор и президент Фестиваля Георгий Георгиевич Тараторкин. После минуты молчания Виктор Басаргин поприветствовал членов жюри, участников и гостей фестиваля:

«Сегодня праздник театрального искусства. Наш любимый город Пермь стал столицей этого яркого национального фестиваля. Пермский театр оперы и балета за все время работы Фестиваля был номинирован 111 раз, получил 18 премий. Сегодня мы видим, что многие наши зрители воспитаны на наших театральных постановках. Я хочу пожелать всем удачи, благополучия, ярких спектаклей и хорошего просмотра».

В этом году Пермский театр оперы и балета с оперой «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона заявлен в 7 номинациях премии: «Лучшая опера», «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис), «Лучшая женская роль» (Надежда Павлова), «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Yashi), «Лучшая работа режиссера в опере», «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» и «Лучшая работа художника в музыкальном театре».

«Травиата» — копродукция Пермского театра оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург), представленная в Перми на Дягилевском фестивале — 2016, практически единогласно признана критиками «главным оперным спектаклем сезона». Источником сюжета оперы послужил роман Александра Дюма-сына, переделанный им впоследствии в пьесу. Ситуация, когда в качестве главной героини на сцене появлялась куртизанка, жертвующая своей любовью к молодому аристократу ради его благополучия и карьеры, была воспринята министром полиции как подрыв общественной морали.