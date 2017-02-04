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20:54 (мск), источник: Sputnik.by

Водители предупреждают об опасном тумане возле Солигорска

Синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, а затем в Беларусь придут морозы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Автомобилисты Минской области предупреждают в социальных сетях об опасном тумане в на автодороге Р23 «Слуцк — Солигорск», соответствующее сообщение появилось в субботу вечером в группе «Солигорские автолюбители».

«Туман от Слуцка до Солигорска. Видимость 30−50 метров. При движении не забудьте включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, а затем в Беларусь придут морозы — местами ночью температура воздуха опустится до -28°С.

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