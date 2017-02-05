На Дягилевском фестивале в Перми сыграют концерт в аквариуме

Одна из традиций этого фестиваля — исполнение одной из симфоний Густава Малера. В предшествовавшие три года фестиваль его музыкой заканчивался, ныне он с нее откроется. 14 мая на открытии форума в исполнении Большого фестивального оркестра прозвучит Первая симфония композитора (1889), за пульт станет Теодор Курентзис.

Некогда звезда ленинградского рок-клуба, а ныне деятель пластического театра Антон Адасинский ставит российскую премьеру оперы a cappella «Свадьба» сербского композитора Аны Соколович. В сочинении воспроизводится традиционный обряд приготовления невесты к бракосочетанию глазами всех причастных к церемонии женщин: брачующейся, ее матери, сестры, подруг.

Этнической музыке ныне воздадут и другую дань. Обладатель премии ЮНЕСКО Алим Касимов (Азербайджан), исполняющий традиционные мугамы (национальные песнопения) вместе с Пандитом Харипрасадом Чаурасия (Индия), играющий классическую рагу на бансури (бамбуковой флейте) выступят под аккомпанемент фортепиано и прочих «западных» инструментов. Центр Ежи Гротовского (Италия) исполнит The Hidden Sayings — спектакль, созданный на основе фольклора Юга США.

Заранее интригующим обещает стать концерт датского проекта AqwaSonic, открытия 2016 года, играющего под водой. Музыканты выступают в большом аквариуме на специально сконструированных инструментах, солистка Лайла Сковманд поет благодаря особо разработанной технике.

Будет повторена самая незаурядная вокальная премьера текущего сезона Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского — опера для хора Cantos, созданная на стихи печально знаменитого поэта-изгоя Эзры Паунда.

Также в программе концерты пианистов Антона Батагова, который собирается дать премьеру своего нового фортепианного цикла, и Алексея Любимова, французского виолончелиста Брюно Коксе, ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus, играющего на копиях старинных инструментов, вокалистки Полы Муррихи, избравшей парой Таню Блейч (США, фортепиано). Будет в третий раз вручена премия «Резонанс», присуждаемая молодым критикам, пишущим о музыкальном театре и академической музыке.

Завершится же форум премьерой вечера одноактных балетов на музыку Игоря Стравинского, над которыми работают трое авторитетных российских хореографов: Владимир Варнава (Петербург) репетирует «Петрушку», главный балетмейстер Пермского театра Алексей Мирошниченко — «Жар-птицу», Вячеслав Самодуров (Екатеринбург) — «Поцелуй феи».

Международный фестиваль им. С. П. Дягилева (первоначальное название «Дягилевские сезоны. Пермь — Петербург — Париж») проходит в Перми, на родине выдающегося антрепренера, с 2003 года. Первоначально проводился раз в два года, с 2011-го ежегодно.

Программа фестиваля постепенно будет публиковаться и уточняться на сайте.