В Воронеже детский технопарк «Кванториум» откроют уже осенью 2017 года
Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.
Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.
На днях в Воронеже прошло совещание по созданию в столице Черноземья детского технопарка «Кванториум». В наш город приехали замгендиректора Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» Антон Тимкин и руководитель отдела программ по робототехнике и высоким технологиям этой же организации Андрей Гурьев.
«В Воронеже гости осмотрели площадку для детского технопарка, сверили графики работы и контрольные точки для определения сроков открытия «Квантриума», — рассказали в региональном правительстве.
Как стало известно
Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.
Напомним, в текущем году Воронежская область стала победителем конкурса на реализацию проекта детского технопарка «Кванториум». Регион получил субсидию в 57 млн рублей из бюджета страны.
Для создания технопарка выбрали площадку на проспекте Труда. «Кванториум» разместится в двухэтажном здании площадью более 1,2 тысячи «квадратов».
«Образование будет вестись по направлению биоквантум,