Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже детский технопарк «Кванториум» откроют уже осенью 2017 года

Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

На днях в Воронеже прошло совещание по созданию в столице Черноземья детского технопарка «Кванториум». В наш город приехали замгендиректора Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» Антон Тимкин и руководитель отдела программ по робототехнике и высоким технологиям этой же организации Андрей Гурьев.

«В Воронеже гости осмотрели площадку для детского технопарка, сверили графики работы и контрольные точки для определения сроков открытия «Квантриума», — рассказали в региональном правительстве.

Как стало известно интернет-газете «Новости Воронежа», уже в марте 2017-го пройдет образовательная сессия для педагогов «Кванториума». Открытие же пройдет осенью текущего года. Причем постараются успеть к началу учебного года. В нем смогут проходить обучение до 800 человек.

Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Напомним, в текущем году Воронежская область стала победителем конкурса на реализацию проекта детского технопарка «Кванториум». Регион получил субсидию в 57 млн рублей из бюджета страны.

Для создания технопарка выбрали площадку на проспекте Труда. «Кванториум» разместится в двухэтажном здании площадью более 1,2 тысячи «квадратов».

«Образование будет вестись по направлению биоквантум, IT-квантум, автоквантум, робоквантум и аэроквантум, — отметили в правительстве региона. — Планируется разместить там также медиабиблиотеку, лекторий, коворкинг-центр, интерактивный музей науки и техники».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже в ближайшую рабочую неделю похолодает до «минус» 24 градусов
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Трамп заявил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь