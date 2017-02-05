В Воронеже детский технопарк «Кванториум» откроют уже осенью 2017 года

На днях в Воронеже прошло совещание по созданию в столице Черноземья детского технопарка «Кванториум». В наш город приехали замгендиректора Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» Антон Тимкин и руководитель отдела программ по робототехнике и высоким технологиям этой же организации Андрей Гурьев.

«В Воронеже гости осмотрели площадку для детского технопарка, сверили графики работы и контрольные точки для определения сроков открытия «Квантриума», — рассказали в региональном правительстве.

Как стало известно интернет-газете «Новости Воронежа», уже в марте 2017-го пройдет образовательная сессия для педагогов «Кванториума». Открытие же пройдет осенью текущего года. Причем постараются успеть к началу учебного года. В нем смогут проходить обучение до 800 человек.

Цель создания «Кванториума» — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Напомним, в текущем году Воронежская область стала победителем конкурса на реализацию проекта детского технопарка «Кванториум». Регион получил субсидию в 57 млн рублей из бюджета страны.

Для создания технопарка выбрали площадку на проспекте Труда. «Кванториум» разместится в двухэтажном здании площадью более 1,2 тысячи «квадратов».