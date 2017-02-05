Владивостокцы избежали массового отравления морским деликатесом
Шесть тонн просроченной кукумарии изъяты на одном из складов города.
Шесть тонн просроченной кукумарии изъяты на одном из складов города.
Обнаруженные на одном из холодильных складов Владивостока 6 тонн кукумарии, срок годности которой истёк ещё в декабре прошлого года, в зависимости от результатов лабораторных исследований, будут утилизированы либо уничтожены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, сотрудниками отдела полиции № 2 в рамках
В ходе осмотра было обнаружено 5,9 тонны мороженой кукумарии, принадлежащей сахалинскому предприятию. Срок годности продукции составляет всего 3 месяца, и он истёк 21 декабря 2016 года. Причём в ходе административного разбирательства от представителя
В настоящее время в отношении компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. От партии кукумарии отобраны пробы и направлены на исследования. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшей судьбе просроченной морепродукции — утилизация либо уничтожение.
Справка. Кукумария традиционно пользуется популярностью у дальневосточников. Кукумарию добавляют в салаты, горячие и холодные закуски, подают как самостоятельное блюдо. В ДФО многие промышленные предприятия выпускают широкий ассортимент готовых салатов, в которых используется этот питательный и полезный для здоровья морепродукт.