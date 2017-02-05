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09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьники Приморья примерили спецсредства индивидуальной защиты

Сотрудники отдела МВД России по Черниговскому району и представители Общественного совета провели урок по профориентации для старшеклассников, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на ОМВД России по Черниговскому району.

Заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Александр Дякун рассказал школьникам об условиях прохождения службы в системе МВД и о роли и значимости полиции в защите интересов государства. Рассказал он и о трудовых буднях сотрудников полиции, а также привел примеры мужества и героизма защитников правопорядка.

Перед старшеклассниками выступили представители служб и подразделений отдела МВД России по Черниговскому району.

Полицейский — кинолог Виталий Шептун показал дрессуру служебной собаки Бусинки, специалист по вооружению Станислав Пинчук продемонстрировал сборку-разборку пистолета Макарова, автомата Калашникова и другого оружия, которое находится на вооружении в отделе МВД.

Будущие студенты смогли примерить спецсредства индивидуальной защиты.

О службе в органах внутренних дел и возможностях обучения в вузах системы МВД студентам рассказала старший специалист отделения по работе с личным составом Оксана Семенихина.

Как отметили организаторы, старшеклассники задали полицейским много вопросов и даже задумались о том, что в будущем будут защищать закон и порядок в рядах сотрудников органов внутренних дел.

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