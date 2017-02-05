Школьники Приморья примерили спецсредства индивидуальной защиты

Заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Александр Дякун рассказал школьникам об условиях прохождения службы в системе МВД и о роли и значимости полиции в защите интересов государства. Рассказал он и о трудовых буднях сотрудников полиции, а также привел примеры мужества и героизма защитников правопорядка.

Перед старшеклассниками выступили представители служб и подразделений отдела МВД России по Черниговскому району.

Полицейский — кинолог Виталий Шептун показал дрессуру служебной собаки Бусинки, специалист по вооружению Станислав Пинчук продемонстрировал сборку-разборку пистолета Макарова, автомата Калашникова и другого оружия, которое находится на вооружении в отделе МВД.

Будущие студенты смогли примерить спецсредства индивидуальной защиты.

О службе в органах внутренних дел и возможностях обучения в вузах системы МВД студентам рассказала старший специалист отделения по работе с личным составом Оксана Семенихина.

Как отметили организаторы, старшеклассники задали полицейским много вопросов и даже задумались о том, что в будущем будут защищать закон и порядок в рядах сотрудников органов внутренних дел.