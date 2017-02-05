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09:25 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье в начале новой недели будет морозно и ветрено

За холодными вторичными фронтами северными потоками на край будет выноситься холодная воздушная масса. Температура воздуха понизится на 3−5 градусов.

Сегодня, 5 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3…-12 °C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха −2…−4°C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», начало новой недели в Приморье ожидается морозным и ветреным. За холодными вторичными фронтами северными потоками на край будет выноситься холодная воздушная масса. Температура воздуха понизится на 3−5 градусов. В отдельных районах вероятен небольшой снег. На побережье усилится северный ветер. В дальнейшем над Дальневосточным регионом усилится азиатский антициклон, на Приморский край распространится гребень антициклона. Осадки маловероятны. Морозы окрепнут. Ночью воздух будет выхолаживаться до −18…−25 °C, в горных районах до -35 °C, на побережье −11…−17 °C. Дневной фон температуры воздуха −9…−15 °C, на южном побережье −3…−8 °C.

Во Владивостоке в понедельник, 6 февраля, существенных осадков не ожидается. В дальнейшем без осадков. Сохранится сильный ветер, в середине недели ветер будет ослабевать. Ночи ожидаются морозные, минимальная температура воздуха около −11…−14 °C, максимальная −5…−8 °C.

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