Ежегодные соревнования по ездовому спорту «Амурская метель» прошли на хабаровской Заимке

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia.

Ежегодные соревнования каюров состоялись на хабаровской Заимке. Более двух десятков упряжек вышли на 5-ти километровую трассу, сообщает ИА AmurMedia.

Зрителей на соревнованиях было достаточно много, но местные старожилы пояснили, что это еще мало — в прошлые годы приезжало куда больше хабаровчан:

«Мы ходим сюда уже 3 года. В этот раз, к сожалению, народу очень мало. Раньше все тут вообще черно было, к трассе через толпу не протолкнуться. Мы думаем что дело в рекламе, многие люди просто не знали. Самих каюров раньше было столько же, но собаки, на мой взгляд, стали размером помельче. Помню 3 года назад была хаски, ну вот не обмануть, почти метр высотой. Я еще удивилась. А сейчас как-то поменьше песики», — поделилась пенсионерка Людмила Павловна.

В рамках фестиваля проводились классические соревнования, по 5-километровой трассе на время, а также детские гонки на дистанции в несколько сотен метров. Погода к началу соревнований была довольно прохладной, но ближе к обеду потеплело, а вместе с теплом прибыли и новые зрители:

«Честно признаться, в спорте каюров я понимаю мало. Но мне очень нравятся собачки, они такие милые! Красивые, добрые, обожающие людей. Именно за этим мы сюда и пришли — полюбоваться и, по возможности, погладить. Последнее удается часто — собачки активно идут на контакт и сами просятся, чтобы их погладили», — поделилась хабаровчанка Олеся. Все собаки перед выездом проходили обязательный ветеринарный контроль. За соблюдением правил и фиксацией времени следили строгие судьи.