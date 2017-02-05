В Красноярске более 2 000 человек напишут «Тотальный диктант»
В этом году он пройдет 8 апреля.
В этом году он пройдет 8 апреля.
Как озвучили организаторы акции, этом году «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Предполагается, что его напишут в нескольких сотнях городов России и за ее пределами.
В Красноярске к участию в диктанте планируется привлечь более двух тысяч человек.
К слову, в прошлом году его написали 1 384 человека. Из них 13 человек получили оценку «отлично». А многие известные и медийные личности написали диктант на «двойку».