Отношение американцев к Казахстану выяснилось после социологического опроса

Международная компания по исследованию рынка YouGov опубликовала результаты социологического опроса, проводившегося среди интернет-пользователей США. С 28 января по 1 февраля анкетирование прошли 7150 человек. Американцам предлагалось ответить всего на один вопрос: «Считаете ли вы перечисленные страны друзьями или врагами США?».

Предлагалось оценить 15 случайно выбранных стран из 144. Среди ответов были доступны варианты: «враг», «недружественная», «дружественная», «союзник» и «не знаю».