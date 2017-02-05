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08:49 (мск), источник: Informburo.kz

Отношение американцев к Казахстану выяснилось после социологического опроса

Американцы выбирали среди ответов такие варианты как: «враг», «недружественная», «дружественная», «союзник» и «не знаю».

Международная компания по исследованию рынка YouGov опубликовала результаты социологического опроса, проводившегося среди интернет-пользователей США. С 28 января по 1 февраля анкетирование прошли 7150 человек. Американцам предлагалось ответить всего на один вопрос: «Считаете ли вы перечисленные страны друзьями или врагами США?».

Предлагалось оценить 15 случайно выбранных стран из 144. Среди ответов были доступны варианты: «враг», «недружественная», «дружественная», «союзник» и «не знаю».

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Более половины опрошенных (56%) затруднилось ответить на вопрос по поводу Казахстана. 8% респондентов назвали Казахстан «врагом», 15% — «недружественной страной», 19% — «дружественной» и лишь 2% опрошенных ответили, что Казахстан является «союзником» США.

Лидером среди «врагов» США, судя по опросу, оказалась Северная Корея, так высказалось 57% опрошенных. В первой пятерке по этому пункту находятся Иран, Сирия, Ирак и Афганистан. После них расположилась Россия. 22% опрошенных назвали РФ «врагом» США, 33% — «недружественной страной», 16% — «дружественной», и только 3% ответивших видят в России «союзника».

В рассекреченном архиве ЦРУ нашли свыше 6000 материалов о Казахстане. Среди негативных черт казахов названы лень и бравирование молодёжи, демонстрация парнями своего мужества.

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