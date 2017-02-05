Сотни владивостокцев собрались в очередь за дешевой шаурмой

Владивосток, 5 февраля, PrimaMedia.

Дальневосточный шаверменный форум с «аншлагом» прошел 4 февраля во Владивостоке. Более 500 человек буквально окружили кафе Durem, чтобы отведать дешевой шаурмы, а некоторые даже послушать лекции о популярности и способах заработать на этой уличной еде, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках форума состоялось пять лекций, посвящённых шаверме и уличному стрит-фуду. Чтобы попасть на лекцию, каждый желающий заранее должен был вписать свою фамилию и инициалы в специальной группе «Восточный Шаверменный Форум» в социальной сети «Вконтакте». На месте уже продавались входные билеты. За 100-рублевый билет можно было только посетить лекции. Другой вариант — купить билет за 120 рублей, в который входит посещение лекции, чай и символ данного мероприятия — шаверма.

Организаторы и по совместительству ведущие форума Михаил Гутников и Павел Иванов заряжали всех пришедших любителей уличной еды хорошим настроением и читали лекции, в которые входили множество различных тем:

Что есть шаурма? «Шаурма» или «Шаверма»? Особенности шаурмы во Владивостоке, её место в уличной еде нашего города. Социально культурное значение шаурмы, эволюция её имиджа, динамика популярности. Шаурма как бизнес. Вокруг шаурмы. Роль шаурмы в жизни активной части российского гражданского общества.

Ведущие очень интересно и увлекательно рассказывали обо всех особенностях, преимуществах и недостатках уличной еды, как во Владивостоке, так и в России. А также развеяли множество мифов о шаурме или шаверме.

«Называйте, как хотите, оба варианта произношения правильны», — об этом также рассказали организаторы на шаверменном форуме.

Также на лекции раскрыли секреты, где во Владивостоке лучше покупать шаурму, из каких ингредиентов она должна состоять, есть ли эталон шавермы в мире уличной еды и какие её разновидности можно встретить на улицах города.

На Дальневосточный шаверменный форум пришло огромное количество людей — более 500. Маленький зал кафе не мог вместить всех пришедших, возникали трудности с рассадкой людей. Организаторы не ожидали такого отклика от общественности и не ожидали, что их идея достигнет таких масштабов.

«Когда мы создавали это мероприятие, мы и не думали, что всё разрастётся до таких масштабов. Планировали провести встречу с подписчиками нашей группы “Вконтакте”, но когда узнали, что о нашем форуме написали в различных интернет-изданиях, рассказали на некоторых телеканалах, в том числе и на “Первом канале” в передаче “Вечерний Ургант”, поняли, что будет всё намного серьёзнее, чем мы ожидали. Мы благодарны, что огромное количество людей откликнулись на нашу идею и поддержали нас в нашей задумке», — сказал один из организаторов форума Михаил Гутников.

Первый на Дальнем Востоке шаверменный форум однозначно удался, но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах расширить масштабы следующего форума, как в численности пришедших людей, так и в месте проведения. А также сделать следующий форум ещё лучше и интересней. Провести следующий форум организаторы планируют уже в июле этого года. Так что для всех тех, кто не смог попасть на этот форум и для тех, кто не может жить без уличной еды и хочет знать о ней всё, есть отличная возможность попасть на столь необычный форум в будущем.