Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
Лукашенко ответил на сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
"Лучше не фотографировать": в Сети обсуждают ноги Рудковской
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотни владивостокцев собрались в очередь за дешевой шаурмой

4 февраля в кафе Durem прошел первый на Дальнем Востоке шаверменный форум.

5
фотографий

Владивосток, 5 февраля, PrimaMedia.

Дальневосточный шаверменный форум с «аншлагом» прошел 4 февраля во Владивостоке. Более 500 человек буквально окружили кафе Durem, чтобы отведать дешевой шаурмы, а некоторые даже послушать лекции о популярности и способах заработать на этой уличной еде, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках форума состоялось пять лекций, посвящённых шаверме и уличному стрит-фуду. Чтобы попасть на лекцию, каждый желающий заранее должен был вписать свою фамилию и инициалы в специальной группе «Восточный Шаверменный Форум» в социальной сети «Вконтакте». На месте уже продавались входные билеты. За 100-рублевый билет можно было только посетить лекции. Другой вариант — купить билет за 120 рублей, в который входит посещение лекции, чай и символ данного мероприятия — шаверма.

Организаторы и по совместительству ведущие форума Михаил Гутников и Павел Иванов заряжали всех пришедших любителей уличной еды хорошим настроением и читали лекции, в которые входили множество различных тем:

Что есть шаурма? «Шаурма» или «Шаверма»? Особенности шаурмы во Владивостоке, её место в уличной еде нашего города. Социально культурное значение шаурмы, эволюция её имиджа, динамика популярности. Шаурма как бизнес. Вокруг шаурмы. Роль шаурмы в жизни активной части российского гражданского общества.

Ведущие очень интересно и увлекательно рассказывали обо всех особенностях, преимуществах и недостатках уличной еды, как во Владивостоке, так и в России. А также развеяли множество мифов о шаурме или шаверме.

«Называйте, как хотите, оба варианта произношения правильны», — об этом также рассказали организаторы на шаверменном форуме.

Также на лекции раскрыли секреты, где во Владивостоке лучше покупать шаурму, из каких ингредиентов она должна состоять, есть ли эталон шавермы в мире уличной еды и какие её разновидности можно встретить на улицах города.

На Дальневосточный шаверменный форум пришло огромное количество людей — более 500. Маленький зал кафе не мог вместить всех пришедших, возникали трудности с рассадкой людей. Организаторы не ожидали такого отклика от общественности и не ожидали, что их идея достигнет таких масштабов.

«Когда мы создавали это мероприятие, мы и не думали, что всё разрастётся до таких масштабов. Планировали провести встречу с подписчиками нашей группы “Вконтакте”, но когда узнали, что о нашем форуме написали в различных интернет-изданиях, рассказали на некоторых телеканалах, в том числе и на “Первом канале” в передаче “Вечерний Ургант”, поняли, что будет всё намного серьёзнее, чем мы ожидали. Мы благодарны, что огромное количество людей откликнулись на нашу идею и поддержали нас в нашей задумке», — сказал один из организаторов форума Михаил Гутников.

Первый на Дальнем Востоке шаверменный форум однозначно удался, но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах расширить масштабы следующего форума, как в численности пришедших людей, так и в месте проведения. А также сделать следующий форум ещё лучше и интересней. Провести следующий форум организаторы планируют уже в июле этого года. Так что для всех тех, кто не смог попасть на этот форум и для тех, кто не может жить без уличной еды и хочет знать о ней всё, есть отличная возможность попасть на столь необычный форум в будущем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотни владивостокцев собрались в очередь за дешевой шаурмой
Трамп заявил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Рогозин рассказал о наплевательском отношении к санкциям ЕС
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь