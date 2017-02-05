Сотни владивостокцев собрались в очередь за дешевой шаурмой
4 февраля в кафе Durem прошел первый на Дальнем Востоке шаверменный форум.
4 февраля в кафе Durem прошел первый на Дальнем Востоке шаверменный форум.
Владивосток, 5 февраля, PrimaMedia.
Дальневосточный шаверменный форум с «аншлагом» прошел 4 февраля во Владивостоке. Более 500 человек буквально окружили кафе Durem, чтобы отведать дешевой шаурмы, а некоторые даже послушать лекции о популярности и способах заработать на этой уличной еде, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках форума состоялось пять лекций, посвящённых шаверме и уличному
Организаторы и по совместительству ведущие форума Михаил Гутников и Павел Иванов заряжали всех пришедших любителей уличной еды хорошим настроением и читали лекции, в которые входили множество различных тем:
Что есть шаурма? «Шаурма» или «Шаверма»? Особенности шаурмы во Владивостоке, её место в уличной еде нашего города. Социально культурное значение шаурмы, эволюция её имиджа, динамика популярности. Шаурма как бизнес. Вокруг шаурмы. Роль шаурмы в жизни активной части российского гражданского общества.
Ведущие очень интересно и увлекательно рассказывали обо всех особенностях, преимуществах и недостатках уличной еды, как во Владивостоке, так и в России. А также развеяли множество мифов о шаурме или шаверме.
«Называйте, как хотите, оба варианта произношения правильны», — об этом также рассказали организаторы на шаверменном форуме.
Также на лекции раскрыли секреты, где во Владивостоке лучше покупать шаурму, из каких ингредиентов она должна состоять, есть ли эталон шавермы в мире уличной еды и какие её разновидности можно встретить на улицах города.
На Дальневосточный шаверменный форум пришло огромное количество людей — более 500. Маленький зал кафе не мог вместить всех пришедших, возникали трудности с рассадкой людей. Организаторы не ожидали такого отклика от общественности и не ожидали, что их идея достигнет таких масштабов.
«Когда мы создавали это мероприятие, мы и не думали, что всё разрастётся до таких масштабов. Планировали провести встречу с подписчиками нашей группы “Вконтакте”, но когда узнали, что о нашем форуме написали в различных
Первый на Дальнем Востоке шаверменный форум однозначно удался, но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах расширить масштабы следующего форума, как в численности пришедших людей, так и в месте проведения. А также сделать следующий форум ещё лучше и интересней. Провести следующий форум организаторы планируют уже в июле этого года. Так что для всех тех, кто не смог попасть на этот форум и для тех, кто не может жить без уличной еды и хочет знать о ней всё, есть отличная возможность попасть на столь необычный форум в будущем.