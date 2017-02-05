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09:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода ждет казахстанцев в воскресенье

На большей территории Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юго-западе и в центре погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает сайт Комитета по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается метель, ветер 15−20 м/с. В Кызылординской, ночью в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами — туман, гололед, метель, ветер 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами синоптики ожидают туман, гололед.

В Мангыстауской области днем ожидается местами ветер 15−20 м/с. В Атырауской области местами — туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.

В Костанайской области местами синоптики прогнозируют метель, туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, ветер 15−20, ночью порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами — туман, ветер 15−20 м/с.

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