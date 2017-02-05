Неустойчивая погода ждет казахстанцев в воскресенье
На большей территории Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков.
На большей территории Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков.
АСТАНА, 5 фев — Sputnik. На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на
В Акмолинской,
В Жамбылской области местами — туман, гололед, метель, ветер 15−20 м/с. В
В Мангыстауской области днем ожидается местами ветер 15−20 м/с. В Атырауской области местами — туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.
В Костанайской области местами синоптики прогнозируют метель, туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, ветер 15−20, ночью порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами — туман, ветер 15−20 м/с.