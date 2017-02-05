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09:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Заслуженного ветерана города» выберут в Хабаровске

Награда была учреждена с целью признания особых заслуг ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, внесших вклад в развитие краевой столицы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia.

Прием документов на присуждение почетного знака «Заслуженный ветеран города Хабаровска» начался в краевой столице. Эта награда была учреждена в городе с целью признания особых заслуг ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, внесших социально значимый вклад в развитие нашего города, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Церемония присуждения Почетного знака проводится ежегодно начиная с 2008 года, за это время 57 человек были удостоены этого почетного звания.

Первичные ветеранские организации инициируют выдвижение достойных кандидатов, формируют пакет документов, включающий: копии документов, удостоверяющих личность, место жительства и категорию ветерана; документы, подтверждающие участие кандидата в выборных ветеранских организациях, расположенных на территории города Хабаровска, не менее 10 лет; сведения, отражающие конкретный вклад кандидата, направленный на развитие и процветание города, формирование разностороннего развития и гражданского становления личности, духовного и нравственного воспитания молодых хабаровчан.

Документы проходят тщательный отбор на заседаниях президиумов районных Советов ветеранов войны и труда, и при соответствии кандидатов установленным требованиям направляются на согласование в комитеты администрации города по управлению районами. Кандидаты, достойные Почетного знака, утверждаются президиумом Хабаровского городского Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Как правило, от каждого района краевой столицы города выбирается один кандидат.

Окончательное решение закрепляется соответствующим постановлением администрации города. Церемония награждения традиционно проводится во время торжественного приема мэра Хабаровска, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно с вручением нагрудного знака вручаются удостоверение, диплом и денежная премия.

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