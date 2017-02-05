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10:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские обнаружили живой и невредимой без вести пропавшую школьницу в Приангарье

Девочка ночевала у своей подруги.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции обнаружили живой и невредимой 15-летнюю девочку, которая без вести пропала в Усть-Куте. Правоохранители установили с ней контакт по соцсети, выяснили ее местонахождение: школьница осталась ночевать у подруги. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

3 февраля в дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы, сообщившей о том, что у нее пропала 15-летняя дочь. По словам заявительницы, девочка ушла из дома и не вернулась. Женщина добавила, что самостоятельно вела поиски, пока дочь не отключила телефон.

«В отделе полиции немедленно создали поисковые группы из сотрудников различных подразделений, которые приступили к мероприятиям, направленным на розыск без вести пропавшей. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб в первоочередном порядке опросили соседей девочки, ее знакомых, возможных очевидцев происшествия, обследовали улицы и заброшенные строения города, другие места, куда могла отправиться школьница», — рассказали в пресс-службе.

Девочку обнаружили живой и невредимой в доме ее подруги. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьей.

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