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08:34 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода на 5 февраля в Башкирии: возможен мороз до -31 градуса

Сегодня, 5 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается морозная погода.

Источник: Proufu.ru

По прогнозу Башгидромета, преимущественно в течение дня будет ясно, в эти периоды будет ощущаться особенно сильный мороз, до минус 26 или минус 31 градуса.

При натекании облачности может пойти небольшой снег, а столбик термометра поднимется до минус 20 градусов.

К вечеру может потеплеть еще, до минус 13 градусов.

С завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков погода станет ухудшаться, вновь прогнозируются снегопады, местами сильные метели и снежные заносы на дорогах.

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