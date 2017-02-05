Погода на 5 февраля в Башкирии: возможен мороз до -31 градуса
Сегодня, 5 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается морозная погода.
Сегодня, 5 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается морозная погода.
По прогнозу Башгидромета, преимущественно в течение дня будет ясно, в эти периоды будет ощущаться особенно сильный мороз, до минус 26 или минус 31 градуса.
При натекании облачности может пойти небольшой снег, а столбик термометра поднимется до минус 20 градусов.
К вечеру может потеплеть еще, до минус 13 градусов.
С завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков погода станет ухудшаться, вновь прогнозируются снегопады, местами сильные метели и снежные заносы на дорогах.