В Китае найдены древние «секс-игрушки»
В Китае на выставке представлены два бронзовых изделия в виде фаллосов, найденные археологами в 2000-летних захоронениях аристократов эпохи династии Хань.
В Китае на выставке представлены два бронзовых изделия в виде фаллосов, найденные археологами в 2000-летних захоронениях аристократов эпохи династии Хань.
Подобные находки в древних гробницах представителей высшего общества в Китае встречаются редко, но не являются для ученых
Хотя в прессе находки успели окрестить «секс-игрушками», на самом деле они не были предназначены для плотских утех: это были затычки в телесных отверстиях у трупов, чтобы не вытекали жидкости, — таким образом, как верили бальзамировщики, предотвращался телесный и духовный распад усопшего. По словам ученых, эти пробки выполнялись на заказ и стоили очень дорого.
Недавно деревянный фаллос был обнаружен в захоронении на другом конце Евразии — в Дании. Это изделие, по мнению ученых, имело ритуальное значение.