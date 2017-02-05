В Китае найдены древние «секс-игрушки»

Подобные находки в древних гробницах представителей высшего общества в Китае встречаются редко, но не являются для ученых чем-то из ряда вон выходящим. Изделия в виде пенисов находят в гробницах как мужчин, так и женщин. Эти необычные штуки были обнаружены вместе с керамикой и другими артефактами в ходе серии раскопок в провинции Цзянсу, передает The Sun.

Хотя в прессе находки успели окрестить «секс-игрушками», на самом деле они не были предназначены для плотских утех: это были затычки в телесных отверстиях у трупов, чтобы не вытекали жидкости, — таким образом, как верили бальзамировщики, предотвращался телесный и духовный распад усопшего. По словам ученых, эти пробки выполнялись на заказ и стоили очень дорого.

Недавно деревянный фаллос был обнаружен в захоронении на другом конце Евразии — в Дании. Это изделие, по мнению ученых, имело ритуальное значение.