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10:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

На строительство парковки потратили более 20 млн рублей.

Проект частной платной парковки у Коммунального моста в Красноярске провалился: собственник участка планирует использовать пространство с другой целью. Сейчас парковаться на участке можно бесплатно, въезд автомобилей не фиксируют.

Представители собственника участка — компании «Красцветмет» — признаются, что стоянка оказалась убыточной. Ранее предполагалось, что парковка будет работать в круглосуточном режиме, вводились и абонементы: цена месячного составляла 2500 рублей, годового — 18 тысяч рублей. Сотрудник КПП должны были фиксировать время парковки, записывать номер, принимать оплату и выдавать кассовый чек.

На строительство парковки компания потратила более 20 млн рублей. В «Красцветмете» сообщают, что пока не решили, что делать с площадкой. В планах — сделать место для отдыха горожан. На общественных слушаниях по развитию набережной архитекторы предлагали перенести перехватывающую парковку с набережной возле Речного вокзала на пустующую и «непродуманную» платную парковку у Коммунального моста.

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