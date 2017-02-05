Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Проект частной платной парковки у Коммунального моста в Красноярске провалился: собственник участка планирует использовать пространство с другой целью. Сейчас парковаться на участке можно бесплатно, въезд автомобилей не фиксируют.

Представители собственника участка — компании «Красцветмет» — признаются, что стоянка оказалась убыточной. Ранее предполагалось, что парковка будет работать в круглосуточном режиме, вводились и абонементы: цена месячного составляла 2500 рублей, годового — 18 тысяч рублей. Сотрудник КПП должны были фиксировать время парковки, записывать номер, принимать оплату и выдавать кассовый чек.

На строительство парковки компания потратила более 20 млн рублей. В «Красцветмете» сообщают, что пока не решили, что делать с площадкой. В планах — сделать место для отдыха горожан. На общественных слушаниях по развитию набережной архитекторы предлагали перенести перехватывающую парковку с набережной возле Речного вокзала на пустующую и «непродуманную» платную парковку у Коммунального моста.