Зима, прощай, в добрый путь — теплая погода закрепится в Хабаровске на будущей неделе

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia.

Тепло вместе с небольшим снегом придут в Хабаровск на будущей неделе. По прогнозам синоптиков, дневная температура в ближайшие семь дней будет колебаться на уровне в 8−10 градусов ниже ноля, а ближе к выходным и вовсе поднимется до минус 6 градусов Цельсия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.

Первую половину недели в Хабаровске будет сохраняться погода пришедшая в Хабаровск в эти выходные — около — 13 градусов Цельсия днем и порядка -20 ночью. Однако, с четверга начнет заметно теплеть: дневная температура повысится до -5, -6 градусов, а ночная до -11,-12. При этом большую часть недели в краевой столице будет идти небольшой снег и дуть слабый ветерок — около 2 м/с.