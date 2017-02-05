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09:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Зима, прощай, в добрый путь — теплая погода закрепится в Хабаровске на будущей неделе

Самый пик оттепели в краевой столице наступит в грядущий уикэнд.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia.

Тепло вместе с небольшим снегом придут в Хабаровск на будущей неделе. По прогнозам синоптиков, дневная температура в ближайшие семь дней будет колебаться на уровне в 8−10 градусов ниже ноля, а ближе к выходным и вовсе поднимется до минус 6 градусов Цельсия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.

Первую половину недели в Хабаровске будет сохраняться погода пришедшая в Хабаровск в эти выходные — около — 13 градусов Цельсия днем и порядка -20 ночью. Однако, с четверга начнет заметно теплеть: дневная температура повысится до -5, -6 градусов, а ночная до -11,-12. При этом большую часть недели в краевой столице будет идти небольшой снег и дуть слабый ветерок — около 2 м/с.

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