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10:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс.

Источник: kraysport.ru

Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).

Еще один представитель Красноярского края Никита Трегубов остался на седьмой позиции, хотя претендовал на подиум с четвертым временем в первом заезде.

Третьяков был в числе четырех российских скелетонистов, в конце декабря отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием со стороны Международного олимпийского комитета возможного нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 8 января IBSF сняла временное отстранение с российских спортсменов. Из-за отстранения Третьяков, лидировавший после двух первых этапов Кубка мира в общем зачете, пропустил третий этап в немецком Альтенберге.

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