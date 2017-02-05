Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).

Еще один представитель Красноярского края Никита Трегубов остался на седьмой позиции, хотя претендовал на подиум с четвертым временем в первом заезде.