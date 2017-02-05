Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс.
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс.
Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Александр Третьяков занял второе место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в австрийском Инсбруке. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 44,47 секунды.
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.43,89), установивший рекорд трека. Третье место занял южнокореец Юн Сон Бин (отставание +0,68).
Еще один представитель Красноярского края Никита Трегубов остался на седьмой позиции, хотя претендовал на подиум с четвертым временем в первом заезде.
Третьяков был в числе четырех российских скелетонистов, в конце декабря отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием со стороны Международного олимпийского комитета возможного нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи. 8 января IBSF сняла временное отстранение с российских спортсменов.