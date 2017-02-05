Житель Приморья остался доволен работой сотрудницы МВД

Письмо поступило на имя начальника отдела МВД России по городу Артему. Местный житель Сергей Николаевич Быков выразил слова признательности и благодарности в адрес специалиста по связям со средствами массовой информации отдела МВД России по городу Артему Оксаны Дарявиной.

Оказалось, что в декабре 2016 года он обратился в отдел полиции города Артема с просьбой об оказании государственной услуги по предоставлению справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.

Довольный работой Оксаны Дарявиной, Сергей Быков объяснил, за что благодарит сотрудницу МВД.

«Справка был оформлена с некоторыми неточностями. Тогда я обратился к майору внутренней службы Оксане Дарявиной с просьбой помочь их устранить. Оксана Валентиновна чутко отнеслась к просьбе, вникла в проблему и грамотно объяснила, какие документы необходимо собрать. На следующем приеме мое заявление было зарегистрировано, необходимый пакет документов направлен в Информационный Центр УМВД России по Приморскому краю. Через несколько дней справка была готова, все недочеты устранены».

Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему полковника полиции Алексея Шульженко майору внутренней службы Оксане Дарявиной объявлена благодарность.