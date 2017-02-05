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09:58 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье Украину ожидают потепление и гололедица на дорогах

В воскресенье, 5 февраля, погоду в Украине будет определять умеренно влажная воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

В западных областях — облачно, мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью 0…- 7, днем -3… + 4. В Карпатах небольшие осадки, температура воздуха ночью 0…- 5, днем +2…- 3.

В северных областях — облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью -3…- 10, днем 0…- 7.

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Центральные области — облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью -2…- 9, днем +1…- 6.

Восточные области — облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью -1…- 8, днем + 2…- 5.

Южные области — облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, в Одесской области умеренные осадки, местами туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью 0…- 6, днем -2… + 4, на крайнем юге +5… +8.

Крым — облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер восточный, 5−10 м/с, температура воздуха ночью −3…+3, днем +2…+7. Ялта — ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+3, днем +5…+7.

В Киеве облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью -5…- 7, днем -2…- 4.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 февраля самая высокая температура днем была +10,1 в 2002 году, самая низкая ночью -26 в 1893 году.

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