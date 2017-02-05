Металлисты растаскивают брошенное судно «Еруслан» по кускам и днем, и ночью

Владивосток, 5 февраля, PrimaMedia.

Брошенное в Амурском заливе судно «Еруслан» все больше и больше привлекает внимание многих жителей Приморья. Как только наступили выходные дни, сотни горожан с детьми, не боясь идти (и даже ехать) по льду, устроили массовые туры к судну. Не дремлют и местные металлисты, которые круглосуточно пилят и «разбирают» корабль-призрак по кускам, сообщает ИА PrimaMedia с места событий.

Выходные наступили и на льду Амурского залива. Здесь то и в обычные дни очень много машин и людей, а к выходным стало больше, особенно тех, кто движется в направлении судна «Еруслан». Начитавшись в СМИ про его приключения, жители приходят посмотреть на него вживую и фотографируются. Самые же смелые залезают и прогуливаются по останкам еще недавно горевшего кораблю.

Что характерно, интерес к «Еруслану» проявляют больше дети, которые идут туда целыми группами, некоторые в сопровождении взрослых. Отметим, идти до места «стоянки» около часа. Реже к судну подъезжают машины, и даже мотоциклисты.

Основное, что можно было посмотреть на судне, сгорело при недавнем пожаре. Да и близко к нему лучше не подходить, лед под ним замерз местами и возможно очень тонкий. Но любопытных это не останавливает. По веревочному трапу, который спускается ко льду с левого борта, самые отважные поднимаются на палубу. Правда спускается трап буквально в прорубь, поэтому на нее набросали очень много досок. По этим доскам, люди, балансируя и боясь провалиться, лезут по грязному трапу наверх и лазают по кораблю.

Отметим, уже неоднократно появлялась информация, что по ночам к «Еруслану» едут мародеры и выпиливают металл, но, оказалось, работают они круглосуточно и целой бригадой. Распиливая борты, металлисты сбрасывают огромные куски железа на лед, от чего стоит такой грохот, что слышно даже с берега на Моргородке.

Если куски большие и докатить их до края борта не получается, предприимчивые работяги привязывают канат одним концом к отпиленной детали, а другим к машине. Машина газует и буквально сдергивает железяки с борта вниз и тащат в сторону берега.