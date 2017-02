Тимати продаст стоящий на штрафстоянке в Петропавловске спорткар

Уже много лет подряд, примерно раз-два в год, выходят подобного рода статьи. Я все как-то мимо проходил, но вот думаю, надо все же поставить точку. Подтверждаю, действительно, примерно 14-15 лет назад я был владельцем этого авто. Но в силу своей же халатности (кинул во дворе на 4е месяца в сугробе) машину "подобрали". Я не имею ни к кому, абсолютно ни каких претензий и давно отпустил всю эту ситуацию. Слава Богу мне посчастливилось работать по специальности и быть в состоянии обеспечить себя любыми видами транспортных средств на сегодняшний день. В виду этого, прошу местные СМИ больше не муссировать эту тему !!! Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки. Спасибо.

A photo posted by Black Star (@timatiofficial) on Feb 4, 2017 at 7:09am PST