До -19 °C прогнозируют в Беларуси 5 февраля
Крепкие морозы и гололедица на дорогах — таков прогноз погоды в Беларуси на 5 февраля.
Крепкие морозы и гололедица на дорогах — таков прогноз погоды в Беларуси на 5 февраля.
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Снегопада ждать не стоит — только в первой половине дня в южных и северных районах страны. Будет облачно с прояснениями. В Брестской области возможен слабый гололед.
Ночью термометры покажут -6−13°C, при прояснениях на севере Беларуси до -14−19°C. Днем тоже подморозит, но температура будет более комфортной -3−9°C.
Утром местами сгустится туман.
Подготовила Юлия РАК.