До -19 °C прогнозируют в Беларуси 5 февраля

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Снегопада ждать не стоит — только в первой половине дня в южных и северных районах страны. Будет облачно с прояснениями. В Брестской области возможен слабый гололед.

Ночью термометры покажут -6−13°C, при прояснениях на севере Беларуси до -14−19°C. Днем тоже подморозит, но температура будет более комфортной -3−9°C.

Утром местами сгустится туман. Кое-где на дорогах гололедица. Подует северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный ветер.

Подготовила Юлия РАК.