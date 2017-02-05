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09:16 (мск), источник: Tengrinews

Позором назвал аким Шымкента общественный транспорт города

В акимате города прошло совещание по вопросам развития общественного транспорта.

Источник: Tengrinews

Аким Шымкента назвал позором состояние городского общественного транспорта, сообщает корреспондент Tеngrinews.kz.

В акимате города прошло совещание по вопросам развития общественного транспорта. Встреча проходила под председательством главы города Габидуллы Абдрахимова. В нем также участвовали руководители отдела транспорта и городских автобусных парков. По итогам совещания принято несколько решений, направленных на повышение качества обслуживания жителей и гостей города на автобусных маршрутах.

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Аким города поручил оптимизировать маршруты, сделав их более удобными для горожан. Эта работа должна быть проведена на основе жалоб и предложений жителей. Также Абдрахимов сообщил о необходимости обеспечить бесперебойное движение автобусов по установленному графику.

Кроме того он поручил начать реализацию проекта электронного билетирования на основе тщательного изучения опыта Алматы. По словам акима, нужно привести городской транспорт к единому цветовому стилю (сочетание белого и зеленого).

Габидулла Абдрахимов распорядился, чтобы в городе установили специальную дорожную разметку для автобусов около остановок. Также, в целях стимулирования автопарков к обновлению автотранспорта, аким предложил заключать долгосрочные контракты с автопарками сроком до 10 лет, при условии, что они на 100 процентов обновят автобусы на действующих маршрутах в течение 120 дней.

Отметим, что на текущий момент действуют 28 автопарков, которые оперируют по 75 направлениям. Ежедневный пассажирооборот составляет порядка 480 тысяч человек. Несмотря на то, что количество жалоб жителей города на состояние общественного транспорта снизилось на 30 процентов, по итогам проведенных опросов, проблема общественного транспорта остаётся одной из наиболее острой для жителей.

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