В Британии спасли собаку, превратившуюся в бродячую «тряпку для швабры»

Собаку передали ветеринарам, которые назвали ее Рози. У животного не было ни микрочипа (что странно для британских домашних животных), ни каких-либо других опознавательных знаков. На вид ей дают от 3 до 6 лет, передает Bury Times.

Шерсть Рози, изначально красивого кремового цвета, стала грязного серо-коричневого цвета и свалялась в колтуны. Скорее всего, собачка была лишена ухода на протяжении долгого времени. Настолько, что сперва невозможно было определить не только ее породу, но и вообще что это за животное такое — больше всего она напоминала тряпку для швабры, говорят зоозащитники.