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09:31 (мск), источник: Моя Планета

В Британии спасли собаку, превратившуюся в бродячую «тряпку для швабры»

В английском городе Бери, пригороде Манчестера, на улицах было замечено существо, похожее на бродячую тряпку для швабры. Как выяснилось, это была заброшенная собачка породы ши-тцу — ее шерсть безнадежно свалялась, так что на коже появились многочисленные раны.

Источник: twitter.com

Собаку передали ветеринарам, которые назвали ее Рози. У животного не было ни микрочипа (что странно для британских домашних животных), ни каких-либо других опознавательных знаков. На вид ей дают от 3 до 6 лет, передает Bury Times.

Шерсть Рози, изначально красивого кремового цвета, стала грязного серо-коричневого цвета и свалялась в колтуны. Скорее всего, собачка была лишена ухода на протяжении долгого времени. Настолько, что сперва невозможно было определить не только ее породу, но и вообще что это за животное такое — больше всего она напоминала тряпку для швабры, говорят зоозащитники.

После того, как шерсть сбрили, на коже у несчастной обнаружили множественные раны. Местные службы по защите животных проводят расследование, выясняя, кто довел ее до такого состояния.

Ши-тцу — одна из древнейших пород собак. До 20-х годов XX века собачки породы ши-тцу были запретными собачками двора китайского императора. С китайского языка название породы переводится как «львенок».

Животные, обладающие красивой длинной шерстью, требуют частого ухода. Лишенные помощи человека, они попадают в беду. Недавно в Чикаго был спасен персидский кот, с которого сбрили 2,3 кг свалявшейся в колтуны шерсти.

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