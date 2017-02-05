В Британии спасли собаку, превратившуюся в бродячую «тряпку для швабры»
В английском городе Бери, пригороде Манчестера, на улицах было замечено существо, похожее на бродячую тряпку для швабры. Как выяснилось, это была заброшенная собачка породы
В английском городе Бери, пригороде Манчестера, на улицах было замечено существо, похожее на бродячую тряпку для швабры. Как выяснилось, это была заброшенная собачка породы
Собаку передали ветеринарам, которые назвали ее Рози. У животного не было ни микрочипа (что странно для британских домашних животных), ни
Шерсть Рози, изначально красивого кремового цвета, стала грязного
После того, как шерсть сбрили, на коже у несчастной обнаружили множественные раны. Местные службы по защите животных проводят расследование, выясняя, кто довел ее до такого состояния.
Животные, обладающие красивой длинной шерстью, требуют частого ухода. Лишенные помощи человека, они попадают в беду. Недавно в Чикаго был спасен персидский кот, с которого сбрили 2,3 кг свалявшейся в колтуны шерсти.