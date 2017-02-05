На Среднем Урале ГИБДД вновь закрыла движение общественного транспорта из-за ненадлежащего состояния дороги

Как сообщили Накануне.RU в свердловской Госавтоинспекции, ограничения коснулись улицы Заводской, Пархоменко и Челюскинцев. Возобновление движения маршрутного транспорта будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.

Как уточнили в ведомстве, недостатки в содержании дорог были выявлены в ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения. На всем протяжении этих улиц имеется снежный накат, а из-за снежных валов заужена проезжая часть. Ситуация усугубляется колейностью в асфальто-бетонном покрытии. Улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ и не обеспечивает безопасность дорожного движения.

Добавим, что по факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственных за содержание дорог, привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее, Госавтоинспекция уже прибегала к подобным мерам: движение было закрыто в Ревде и Екатеринбурге. Причиной стало также неудовлетворительное состояние дороги.