На Среднем Урале ГИБДД вновь закрыла движение общественного транспорта из-за ненадлежащего состояния дороги
В Асбесте по предписанию ГИБДД введено ограничение движения по трем улицам. Причиной стало ненадлежащее состояние проезжей части.
В Асбесте по предписанию ГИБДД введено ограничение движения по трем улицам. Причиной стало ненадлежащее состояние проезжей части.
Как сообщили Накануне.RU в свердловской Госавтоинспекции, ограничения коснулись улицы Заводской, Пархоменко и Челюскинцев. Возобновление движения маршрутного транспорта будет возможно только после приведения
Как уточнили в ведомстве, недостатки в содержании дорог были выявлены в ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения. На всем протяжении этих улиц имеется снежный накат, а
Добавим, что по факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственных за содержание дорог, привлечены к административной ответственности.
Напомним, ранее, Госавтоинспекция уже прибегала к подобным мерам: движение было закрыто в Ревде и Екатеринбурге. Причиной стало также неудовлетворительное состояние дороги.