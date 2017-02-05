Бабушку спасли из-за стука по трубе

В Миассе 3 февраля спасательный отряд областной службы пришел на помощь бабушке в квартире на улице Лихачева, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Позвонившая женщина рассказала, что её 84-летняя соседка настойчиво стучит по трубе водоснабжения, но дверь в квартиру не открывает. Спасатели прибыли на место и вскрыли входную дверь. Бабушку нашли в ванной комнате. Она рассказала, что пролежала там всю ночь, не имея возможности подняться. Под утро пенсионерка все-такирешилась позвать на помощь. Пострадавшую перенесли на кровать и вызвали ей бригаду скорой помощи.