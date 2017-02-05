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10:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Температура воздуха будет колебаться от -9 до -13°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -9 до -13°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 6 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха окажется в районе -11°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Во вторник, 7 февраля, будет ясно. Столбик термометра покажет -10°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

В среду, 8 февраля, ясно, температура воздуха составит -13°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В четверг, 9 февраля, малооблачно, небольшой снег. На термометре будет -12°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В пятницу, 10 февраля, установится ясная погода. За окном будет -9°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

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