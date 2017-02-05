Небольшой снег ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе
Температура воздуха будет колебаться от -9 до -13°C.
Температура воздуха будет колебаться от -9 до -13°C.
Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -9 до -13°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 6 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха окажется в районе -11°C. Ветер
Во вторник, 7 февраля, будет ясно. Столбик термометра покажет -10°C. Ветер
В среду, 8 февраля, ясно, температура воздуха составит -13°C. Ветер
В четверг, 9 февраля, малооблачно, небольшой снег. На термометре будет -12°C. Ветер
В пятницу, 10 февраля, установится ясная погода. За окном будет -9°C. Ветер