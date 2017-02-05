Ростовчан обманывают мошенники, которые «проверяют» водомеры
АО «Ростовводоканал» отмечает рост случаев мошенничества при поверке водомеров.
АО «Ростовводоканал» отмечает рост случаев мошенничества при поверке водомеров.
Жертвами становятся жители донской столицы. Сомнительные посредники предоставляют поддельные свидетельства о проверке, которые «Водоканал» не может зарегистрировать.
Часто недобросовестные компании для того, чтобы ввести людей в заблуждение, используют в своих названиях имена крупных ресурсоснабжающих организаций. Злоумышленники обещают поверить водомер и зарегистрировать поверку, при этом берут с клиентов немалые деньги.
Ростовчанам рекомендуют не доверять непроверенным посредникам и обращаться в организации, имеющие действующую аккредитацию Федеральной службы по аккредитации.
Обо всех фактах недобросовестных услуг по поверке водомеров «Водоканал» просит сообщать по телефону доверия: (863) 263−95−56 или многоканальному телефону «горячей линии»: (863) 283−17−17.