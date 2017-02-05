Ростовчан обманывают мошенники, которые «проверяют» водомеры

Жертвами становятся жители донской столицы. Сомнительные посредники предоставляют поддельные свидетельства о проверке, которые «Водоканал» не может зарегистрировать.

Часто недобросовестные компании для того, чтобы ввести людей в заблуждение, используют в своих названиях имена крупных ресурсоснабжающих организаций. Злоумышленники обещают поверить водомер и зарегистрировать поверку, при этом берут с клиентов немалые деньги.

Ростовчанам рекомендуют не доверять непроверенным посредникам и обращаться в организации, имеющие действующую аккредитацию Федеральной службы по аккредитации.

Обо всех фактах недобросовестных услуг по поверке водомеров «Водоканал» просит сообщать по телефону доверия: (863) 263−95−56 или многоканальному телефону «горячей линии»: (863) 283−17−17.