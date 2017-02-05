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11:50 (мск), источник: ЮГА.ру

Движение электричек Краснодар — Новороссийск временно изменится

В Краснодарском крае из-за проведения ремонтных работ частично изменится расписание и маршрут электричек между Краснодаром и Новороссийском.

Изменения будут действовать 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 февраля, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 марта.

Электропоезд № 6756 Новороссийск — Краснодар-1 будет следовать только до станции Крымская (вместо Краснодар-1). Отправляться из Новороссийска электричка будет в 15:30 (на 40 минут ранее графика), прибывать в Гайдук — в 15:45, на ст. Тоннельную — в 15:58, на ст. Баканскую — в 16:20 (каждая остановка длится минуту), а прибывать на станцию Крымская — в 16:38 (так же на 40 мин ранее графика).

Состав № 6757 Краснодар-1 — Новороссийск будет следовать от станции Крымская до Новороссийска (вместо отправления из Краснодара). Из Крымска электричка будет отправляться в 16:58, прибывать в Новороссийск — в 18:10, согласно обычному расписанию, сообщили в «Кубань Экспресс-Пригород».

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