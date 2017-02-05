В Калининграде пропала 81-летняя женщина

2 февраля 2017 года в период с 16:00 до 18:00 женщина ушла из дома по месту жительства на улице Калязинской и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, собраны заколкой. На момент исчезновения была одета в тёмную куртку или пальто, чёрные ботинки и берет.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 554−506, 554−502, 554−503, 02 или 102.