В Калининграде пропала 81-летняя женщина
Полиция разыскивает пропавшую 81-летнюю Майю Миронову, об этом сообщили в
Полиция разыскивает пропавшую 81-летнюю Майю Миронову, об этом сообщили в
2 февраля 2017 года в период с 16:00 до 18:00 женщина ушла из дома по месту жительства на улице Калязинской и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, собраны заколкой. На момент исчезновения была одета в тёмную куртку или пальто, чёрные ботинки и берет.
Всем, кто располагает