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11:47 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде пропала 81-летняя женщина

Полиция разыскивает пропавшую 81-летнюю Майю Миронову, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

2 февраля 2017 года в период с 16:00 до 18:00 женщина ушла из дома по месту жительства на улице Калязинской и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, собраны заколкой. На момент исчезновения была одета в тёмную куртку или пальто, чёрные ботинки и берет.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 554−506, 554−502, 554−503, 02 или 102.

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