В Актобе директоров школ заставили лопать шарики

Тренинг для директоров 68 школ прошёл 4 января. Его проводила глава управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова. Основная цель тренинга заключалась в развитии у педагогов личностных тенденций, осознанию мотивационных установок, обучению навыкам уверенного поведения.

На одном из этапов обучающего курса собравшихся директоров школ попросили надувать шарики, пока они не лопнут. Таким образом в управлении образования пытались понять, открыты ли педагоги к новшествам и насколько решительны в своих действиях. Между тем в Актобе наблюдается острая нехватка в педагогах.