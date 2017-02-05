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11:45 (мск), источник: Informburo.kz

В Актобе директоров школ заставили лопать шарики

Таким способом в областном управлении образования пытались узнать, насколько педагоги решительны в своих действиях.

Тренинг для директоров 68 школ прошёл 4 января. Его проводила глава управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова. Основная цель тренинга заключалась в развитии у педагогов личностных тенденций, осознанию мотивационных установок, обучению навыкам уверенного поведения.

На одном из этапов обучающего курса собравшихся директоров школ попросили надувать шарики, пока они не лопнут. Таким образом в управлении образования пытались понять, открыты ли педагоги к новшествам и насколько решительны в своих действиях. Между тем в Актобе наблюдается острая нехватка в педагогах.

Как сообщалось ранее, 17 школам здесь срочно требуются директора. Вакансии образовались из-за того, что опытные руководители актюбинских школ массово выходят на пенсию.

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