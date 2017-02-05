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11:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили олимпийской медали

Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой неделе опубликовал Международный Олимпийский комитет.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Напомним, Юлия выступала в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров.

Причиной санкций МОК стала положительная допинг-проба одной из участниц российского квартета Антонины Кривошапки.

По международным правилам, в этом случае наград лишаются все члены команды.

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