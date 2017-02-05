Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили олимпийской медали
Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой неделе опубликовал Международный Олимпийский комитет.
Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой неделе опубликовал Международный Олимпийский комитет.
Напомним, Юлия выступала в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров.
Причиной санкций МОК стала положительная
По международным правилам, в этом случае наград лишаются все члены команды.