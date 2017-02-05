Снявший «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл получил награду Гильдии режиссеров США
Фильм, уже собравший множество наград, считается одним из основных претендентов на «Оскар».
Фильм, уже собравший множество наград, считается одним из основных претендентов на «Оскар».
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Режиссер музыкальной мелодрамы «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл получил награду Гильдии режиссеров США. 69-я церемония вручения премии прошла в
32-летний Шазелл впервые был номинирован на получение награды Гильдии режиссеров и стал самым молодым лауреатом этой премии. Его конкурентами были Барри Дженкинс («Лунный свет»), Дени Вильнев («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»). Награждение Шазелла называют очередным шагом его на пути к «Оскару».
Задолго до вручения главной американской кинонаграды «Ла-Ла Ленд» успел собрать множество призов. Фильм стал победителем кинофестиваля в Торонто, собрал семь «Золотых глобусов», — во всех номинациях, в которых был представлен, — получил приз Гильдии продюсеров США, а исполнительница главной роли Эмма Стоун была признана лучшей актрисой Гильдией киноактеров США.
Фильм Дэмьена Шазелла претендует на «Оскар» в 14 номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Помимо «Ла-Ла Ленда» за звание лучшего фильма будут бороться «Прибытие» Денни Вильнева, «Ограды» (режиссер Дензел Вашингтон), «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Любой ценой» (Дэвид Маккензи), «Скрытые фигуры» (Тед Мелфи), «Манчестер у моря» (Кеннет Лонерган) и «Лунный свет» (Барри Дженкинс).
89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.