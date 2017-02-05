Снявший «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл получил награду Гильдии режиссеров США

32-летний Шазелл впервые был номинирован на получение награды Гильдии режиссеров и стал самым молодым лауреатом этой премии. Его конкурентами были Барри Дженкинс («Лунный свет»), Дени Вильнев («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»). Награждение Шазелла называют очередным шагом его на пути к «Оскару».

Задолго до вручения главной американской кинонаграды «Ла-Ла Ленд» успел собрать множество призов. Фильм стал победителем кинофестиваля в Торонто, собрал семь «Золотых глобусов», — во всех номинациях, в которых был представлен, — получил приз Гильдии продюсеров США, а исполнительница главной роли Эмма Стоун была признана лучшей актрисой Гильдией киноактеров США.

Фильм Дэмьена Шазелла претендует на «Оскар» в 14 номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Помимо «Ла-Ла Ленда» за звание лучшего фильма будут бороться «Прибытие» Денни Вильнева, «Ограды» (режиссер Дензел Вашингтон), «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Любой ценой» (Дэвид Маккензи), «Скрытые фигуры» (Тед Мелфи), «Манчестер у моря» (Кеннет Лонерган) и «Лунный свет» (Барри Дженкинс).

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.