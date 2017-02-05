В уральской ИК-47 проверка «рабского труда» заключенных

В ИК-47, расположенной в Каменске-Уральском, проводились оперативные мероприятия силами службы собственной безопасности ГУ ФСИН по Свердловской области. Об этом «АиФ-Урал» сообщили два источника, близких к пенитенциарной системе.

Одна из проверок проходила в ночь на 4 февраля 2017 года — сотрудники УСБ отрабатывали информацию об использовании труда заключенных, в чем могут усматриваться признаки коррупции со стороны сотрудников колонии. Активность оперативных служб была замечена и ранее.