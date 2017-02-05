В уральской ИК-47 проверка «рабского труда» заключенных
По версии инсайдеров и правозащитников в колонии работают оперативники Управления собственной безопасности свердловского ГУ ФСИН.
По версии инсайдеров и правозащитников в колонии работают оперативники Управления собственной безопасности свердловского ГУ ФСИН.
В ИК-47, расположенной в
Одна из проверок проходила в ночь на 4 февраля 2017 года — сотрудники УСБ отрабатывали информацию об использовании труда заключенных, в чем могут усматриваться признаки коррупции со стороны сотрудников колонии. Активность оперативных служб была замечена и ранее.
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