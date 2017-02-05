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12:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В уральской ИК-47 проверка «рабского труда» заключенных

По версии инсайдеров и правозащитников в колонии работают оперативники Управления собственной безопасности свердловского ГУ ФСИН.

В ИК-47, расположенной в Каменске-Уральском, проводились оперативные мероприятия силами службы собственной безопасности ГУ ФСИН по Свердловской области. Об этом «АиФ-Урал» сообщили два источника, близких к пенитенциарной системе.

Одна из проверок проходила в ночь на 4 февраля 2017 года — сотрудники УСБ отрабатывали информацию об использовании труда заключенных, в чем могут усматриваться признаки коррупции со стороны сотрудников колонии. Активность оперативных служб была замечена и ранее.

В пресс-службе ГУ ФСИН факт проверочных мероприятий эмоционально опровергли, сообщив, что к начальнику ИК-47 Андрею Карасеву вопросов нет, и что он находится на рабочем месте. В СУ СКР уточнили, что материалы в ведомство пока не поступали и поводов для комментариев нет. Тем не менее, представители правозащитной общественной наблюдательной комиссии сообщили, что ранее представители бизнес-сообщества уже жаловались на руководство ИК, но компромата на сотрудников ФСИН не обнаружено.

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