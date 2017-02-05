Сенсационное видео: озеро Байкал горит

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В интернете набирают популярность кадры, представляющие явление, которое многие считают природной аномалией.

На видео показано, как местный житель прокалывает воздушный пузырь на поверхности льда Байкала железной пикой.

Затем мужчина подносит к образовавшемуся отверстию спичку, аккуратно вынимает пику, и вырвавшийся метан загорается в воздухе надо льдом, образуя столп огня высотой около метра.