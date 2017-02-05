Сенсационное видео: озеро Байкал горит
В интернете бурно осуждают появившееся там видео со столпом огня, вырывающемся из толщи льда озера Байкал.
В интернете бурно осуждают появившееся там видео со столпом огня, вырывающемся из толщи льда озера Байкал.
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В интернете набирают популярность кадры, представляющие явление, которое многие считают природной аномалией.
На видео показано, как местный житель прокалывает воздушный пузырь на поверхности льда Байкала железной пикой.
Затем мужчина подносит к образовавшемуся отверстию спичку, аккуратно вынимает пику, и вырвавшийся метан загорается в воздухе надо льдом, образуя столп огня высотой около метра.