В Воронеже в ближайшую рабочую неделю похолодает до «минус» 24 градусов

В понедельник, 6 февраля, в Воронеже синоптики прогнозируют около 15 градусов мороза в ночное время и 12 — днем.

Во вторник, 7 февраля, станет немного прохладнее. В среднем похолодает на 5 градусов. Таким образом, ночью будет около 20 градусов, а днем — 17. Разумеется, со знаком «минус».

Среда, 8 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Ночью температура воздуха опустится до 24 градусов, ночью будет около 15-ти. В четверг, 9 февраля, в Воронеже станет немного теплее. Ночью около 20 градусов, а днем — порядка 10 градусов мороза. В пятницу, 10 февраля, в нашем города днем потеплеет до 7 градусов мороза. Днем — порядка 16 градусов.