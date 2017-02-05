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12:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в ближайшую рабочую неделю похолодает до «минус» 24 градусов

В Воронеж пришла настоящая морозная зима. Холода в столице Черноземья будут держаться на протяжении ближайших пяти дней.

В понедельник, 6 февраля, в Воронеже синоптики прогнозируют около 15 градусов мороза в ночное время и 12 — днем.
Во вторник, 7 февраля, станет немного прохладнее. В среднем похолодает на 5 градусов. Таким образом, ночью будет около 20 градусов, а днем — 17. Разумеется, со знаком «минус».

Среда, 8 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Ночью температура воздуха опустится до 24 градусов, ночью будет около 15-ти. В четверг, 9 февраля, в Воронеже станет немного теплее. Ночью около 20 градусов, а днем — порядка 10 градусов мороза. В пятницу, 10 февраля, в нашем города днем потеплеет до 7 градусов мороза. Днем — порядка 16 градусов.

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