Джамалу растрогало исполнение NAVIBAND на белорусском языке ее победной песни «Евровидения-2016»
Во время поездки в Украину
Во время поездки в Украину
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницу «Евровидения-2016» Джамалу растрогало исполнение белорусской группой NAVIBAND ее победной песни 4 февраля во время украинского национального отбора на конкурс нынешнего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Артем Лукьяненко и Ксения Жук приняли участие в украинском национальном отборе на «Евровидение-2017» в качестве гостей. Отборочный концерт транслировался 4 февраля в вечернем телеэфире. Музыканты исполнили свою конкурсную композицию «Гісторыя майго жыцця», которую тепло приняла публика и оценили члены жюри, высказав свои похвалы.
Однако на этом знакомство украинских зрителей с NAVIBAND не закончилось. Белорусские артисты подготовили сюрприз для победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, исполнив ее песню «1944» на белорусском языке. Артистка расчувствовалась, вышла на сцену к музыкантам и долго их благодарила.
Во время поездки в Украину
Белорусская группа NAVIBAND исполнит свою конкурсную композицию «Гісторыя майго жыцця» во втором полуфинале «Евровидения-2017» 11 мая. Кстати, Украина будет голосовать за участников второго полуфинала. Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Всего в этом году в песенном форуме примут участие 43 страны.