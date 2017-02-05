Джамалу растрогало исполнение NAVIBAND на белорусском языке ее победной песни «Евровидения-2016»

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницу «Евровидения-2016» Джамалу растрогало исполнение белорусской группой NAVIBAND ее победной песни 4 февраля во время украинского национального отбора на конкурс нынешнего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук приняли участие в украинском национальном отборе на «Евровидение-2017» в качестве гостей. Отборочный концерт транслировался 4 февраля в вечернем телеэфире. Музыканты исполнили свою конкурсную композицию «Гісторыя майго жыцця», которую тепло приняла публика и оценили члены жюри, высказав свои похвалы.

Однако на этом знакомство украинских зрителей с NAVIBAND не закончилось. Белорусские артисты подготовили сюрприз для победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, исполнив ее песню «1944» на белорусском языке. Артистка расчувствовалась, вышла на сцену к музыкантам и долго их благодарила.