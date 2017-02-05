В Молдове появилось интернет-радио Patrin, вещающее на языке ромов

Радио Patrin появилось в 1993 году как часть мультикультурного сообщества, а пять лет назад наладило вещание для ромов всего мира. Открыв филиалы Patrin на Украине и в Турции, директор радоикомпании исполнил свою мечту — создал радиостанцию и в нашей стране.

Patrin — часть обширной сети со штаб-квартирой в Амстердаме, а вещает она на, румынском, английском и на языке ромов.

«Эта радиостанция станет катализатором, который активизирует межкультурный диалог со всем миром. Нам это нужно, мы должны общаться друг с другом. Вот для чего здесь радио «Patrin», — заявил директор радиосети Patrin Орхан Галжус.

Новое радио планирует просвещать молодёжь в духе демократии и солидарности.

«Еженедельно будем передавать прежде всего новости. Плюс к этому — радио patrin.md будет работать в формате 50 на 50. То есть половина эфира отведена музыке, в половина — дискуссиям на важные темы», — добавила главный редактор радио Patrin Елена Сырбу.

Планируется также вести прямые трансляции из домов ромов.

Будет на радио и юридическая консультация для ромов.

«Специальная программа будет информировать об условиях жизни, интеграции в общество и возможностях стать активными гражданами».

Радио призвано стать и эффективным инструментом продвижения культуры ромов.

«Разумеется, мы рады. Я артистка и вместе со всей моей семьей продвигаем культуру ромов в Молдове. Я рада, что появилась еще одна возможность представить свои песни», — говорит солистка ансамбя «Potcoava» Аурика Карай.

«Помогать молодёжи — это важно. Очень хорошо, что начинается продвижение молодых артистов».

Радио Patrin в Молдове открыл голландский Фонд знания о ромах при поддержке голландского правительства.

Patrin в переводе означает «лист» и символизирует послание, которое уходящий табор оставляет тем, кто разобьет стоянку на этом же месте. И сообщает это послание, что были здесь хорошие люди.