В Башкирии женщину оштрафовали за скандал в маршрутке
В Туймазах мировой суд принял решение о том, что 30-летняя горожанка обязана заплатить штраф в размере 1000 рублей за скандал, который она устроила в маршрутке.
В Туймазах мировой суд принял решение о том, что 30-летняя горожанка обязана заплатить штраф в размере 1000 рублей за скандал, который она устроила в маршрутке.
Как следует из материалов дела, ровесница подсудимой обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее оскорбила в транспорте другая горожанка. Причем грубиянка использовал при этом «слова, противоречащие нравственным нормам» и. что самое неприятное, сделала это публично.
Как сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре, по жалобе было возбуждено административное дело, которое передали в суд для вынесения решения.