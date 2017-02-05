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19:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии женщину оштрафовали за скандал в маршрутке

В Туймазах мировой суд принял решение о том, что 30-летняя горожанка обязана заплатить штраф в размере 1000 рублей за скандал, который она устроила в маршрутке.

Как следует из материалов дела, ровесница подсудимой обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее оскорбила в транспорте другая горожанка. Причем грубиянка использовал при этом «слова, противоречащие нравственным нормам» и. что самое неприятное, сделала это публично.

Как сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре, по жалобе было возбуждено административное дело, которое передали в суд для вынесения решения.

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