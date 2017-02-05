Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
Жена известного актера пришла на мероприятие с надписью на груди
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
14События недели в фотографиях
14:31 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев призывают обезопасить детей от смертельной игры

Сейчас в соцсетях распространяется игра «Синий кит» или «Тихий дом». Детьми управляют через переписку и доводят до самоубийства.

Источник: Tengrinews

«Казахстанская ассоциация поддержке семьи и семейных ценностей» призывает граждан обезопасить детей от смертельной игры «Синий кит» («Тихий дом»), сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Эксперты из Ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество «Синий кит» в ВКонтакте детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид и его нужно выполнить обязательно. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.

Читайте также
Ещё один казахстанский государственный сайт подвергся атакам хакеров

«Уважаемы родители! Обратите внимание на поведение своих детей и загляните в сотовые телефоны детей. Сейчас распространяется игра “Синий кит” или “Тихий дом”. Детьми управляют через переписку и доводят до самоубийства. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Между тем, один из пользователей соцсетей провел эксперимент и попытался поучаствовать в игре. С итогами своего расследования он также поделился с подписчиками.

«Мне стало интересно, как же это действует, почему после 50 дней люди кончают жизнь, наложив на себя руки. И так, с другом создали 2 левых аккаунта в ВКонтакте, на меня вышел человек, и на друга. Вышли совсем разные люди и каждый день давали задания. Первое было на руке “накарябать” на руке синиего кита. Слава Богу фотошоп все сделал. И каждый день новые задания. На 50 день нужно было выбрать “Повеситься” или “Спрыгнуть”. Конец игры = смерть. Тогда я ответил, что боюсь и мне пришла ссылка. Перейдя по ней, было написано “404 страница не найдена”. И буквально через 10 минут он мне написал: “Если не покончишь с собой, я убью твоих родных”, и написал мой адрес и номер квартиры. И до меня дошло, как они это делают», — написал пользователь.

Он также призвал всех распространить данную публикацию, что избежать возможных трагедий.

«Дети, у них другая психика, проблемы в семье и так далее. Выполняя задания они в конце предложат то, что предложили мне. Я уверен, многие отказывались, но перейдя по ссылке люди узнают где живет ребенок. Далее пишут, если ты не покончишь с собой то мы убьем твоих родителей и близких. Вот мой пример: “Если ты не покончишь с собой, мы тебе поможем. Ты вступил в игру, выхода нет. Ты живешь на такой то улице, в такой то квартире. Мы за тобой следим. Или ты, или всю твою семью. Если любишь = действуй”. Естественно у ребенка происходит срыв и он решается на это. И никто даже не подозревает, что тот больной человек живет совсем в другом городе. Прочитав, что знают его адрес, маленькая жизнь уходит в иной мир», — добавил пользователь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Поезд &quot;Астана-Актобе&quot; застрял более чем на 10 часов в одном из поселков Казахстана
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
Минобороны опровергло данные о гибели российских солдат в Сирии
Мэр Лондона предупредил об угрозе терактов в британской столице
В Турции задержаны 400 человек по подозрению в связях с ИГ
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
Дешевое шампанское подорожает на 15%
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь