Челябинец обнаружил червя в готовом салате из супермаркета
Покупателю посоветовали рассказать об инциденте администрации магазина.
Покупателю посоветовали рассказать об инциденте администрации магазина.
Житель Челябинска обнаружил в готовом овощном салате из магазина червяка, фотографией неприятной находки горожанин поделился в социальной сети.
По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, блюдо он приобрёл в одном из супермаркетов в Металлургическом районе. В комментариях одни челябинцы посоветовали немедленно сообщить администрации торговой точки о проблеме, а другие пошутили о «везении» покупателя, вместо овощного салата получившего мясной.
Напомним, в январе другой челябинец обнаружил червя в шоколадной конфете из новогоднего подарка, а жительница Снежинска купила булку хлеба с запечённым в нём гвоздём.