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19:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинец обнаружил червя в готовом салате из супермаркета

Покупателю посоветовали рассказать об инциденте администрации магазина.

Житель Челябинска обнаружил в готовом овощном салате из магазина червяка, фотографией неприятной находки горожанин поделился в социальной сети.

По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, блюдо он приобрёл в одном из супермаркетов в Металлургическом районе. В комментариях одни челябинцы посоветовали немедленно сообщить администрации торговой точки о проблеме, а другие пошутили о «везении» покупателя, вместо овощного салата получившего мясной.

Напомним, в январе другой челябинец обнаружил червя в шоколадной конфете из новогоднего подарка, а жительница Снежинска купила булку хлеба с запечённым в нём гвоздём.

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