Челябинец обнаружил червя в готовом салате из супермаркета

Житель Челябинска обнаружил в готовом овощном салате из магазина червяка, фотографией неприятной находки горожанин поделился в социальной сети.

По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, блюдо он приобрёл в одном из супермаркетов в Металлургическом районе. В комментариях одни челябинцы посоветовали немедленно сообщить администрации торговой точки о проблеме, а другие пошутили о «везении» покупателя, вместо овощного салата получившего мясной.