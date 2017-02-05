Воронежский зоопарк возобновит работу 7 февраля

Воронежский зоопарк имени Попова после эпидемии птичьего гриппа откроется до посетителей во вторник, 7 февраля. Об этом сообщили администраторы группы зоопарка в соцсети. Информацию об открытии корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили и в самом зоопарке.

Однако отдел птиц работать в зоопарке не будет: первая птица поселится в новом вольере до конца 2017 года.

— Мы решили не торопиться, а сделать все качественно и современно. Когда вольеры будут готовы, начнем думать о восполнении коллекции птиц. Многие зоопарки предлагают подарить птиц, но мы хотим сделать акцент на краснокнижных, а их не особо дарят. Попугаев, других некраснокнижных особей — да. Но мы располагаем достаточным средствами для создания новой коллекции птиц, — рассказал Алексей Карякин.

Новые птицы, которых поселятся в зоопарке вместо погибших, будут жить в павильонах из стекла и пластика. До эпидемии птичьего гриппа в зоопарке, закончившейся истреблением всех птиц, посетителей и пернатых разделяла сетка-рабица.

Контекст

Зоопарк закрылся 5 января. Причиной стала массовая гибель птиц, вызванная быстро распространявшимся птичьим гриппом. Карантин по птичьему гриппу ввели в Воронежском зоопарке и в радиусе 5 км от него до 5 февраля. В зону наблюдения вошла вся территория Воронежа и несколько сел пригородного Новоусманского района.

Воронежский зоопарк из-за эпидемии лишился 176 птиц — 35 погибли, 141 подвергли эвтаназии. Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных, в том числе филин, орел-могильник, орлан-белохвост.

Вирус птичьего гриппа могли занести в Воронежский зоопарк посетители, предположил руководитель департамента природных ресурсов и экологии региона Алексей Карякин. В предновогодние дни и каникулы в зоопарке было многолюдно: проводились утренники и многочисленные экскурсии. Каждый, кто был в это время в зоопарке, мог сам того не подозревая, стать переносчиком инфекции.