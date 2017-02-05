Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
Миллиардер из РФ ответил на информацию об отдыхе Пескова на яхте
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
13:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский зоопарк возобновит работу 7 февраля

Новые птицы, которых поселятся в зоопарке вместо погибших, будут жить в павильонах из стекла и пластика.

Воронежский зоопарк имени Попова после эпидемии птичьего гриппа откроется до посетителей во вторник, 7 февраля. Об этом сообщили администраторы группы зоопарка в соцсети. Информацию об открытии корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили и в самом зоопарке.

Однако отдел птиц работать в зоопарке не будет: первая птица поселится в новом вольере до конца 2017 года.

— Мы решили не торопиться, а сделать все качественно и современно. Когда вольеры будут готовы, начнем думать о восполнении коллекции птиц. Многие зоопарки предлагают подарить птиц, но мы хотим сделать акцент на краснокнижных, а их не особо дарят. Попугаев, других некраснокнижных особей — да. Но мы располагаем достаточным средствами для создания новой коллекции птиц, — рассказал Алексей Карякин.

Новые птицы, которых поселятся в зоопарке вместо погибших, будут жить в павильонах из стекла и пластика. До эпидемии птичьего гриппа в зоопарке, закончившейся истреблением всех птиц, посетителей и пернатых разделяла сетка-рабица.

Контекст

Зоопарк закрылся 5 января. Причиной стала массовая гибель птиц, вызванная быстро распространявшимся птичьим гриппом. Карантин по птичьему гриппу ввели в Воронежском зоопарке и в радиусе 5 км от него до 5 февраля. В зону наблюдения вошла вся территория Воронежа и несколько сел пригородного Новоусманского района.

Воронежский зоопарк из-за эпидемии лишился 176 птиц — 35 погибли, 141 подвергли эвтаназии. Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных, в том числе филин, орел-могильник, орлан-белохвост.

Вирус птичьего гриппа могли занести в Воронежский зоопарк посетители, предположил руководитель департамента природных ресурсов и экологии региона Алексей Карякин. В предновогодние дни и каникулы в зоопарке было многолюдно: проводились утренники и многочисленные экскурсии. Каждый, кто был в это время в зоопарке, мог сам того не подозревая, стать переносчиком инфекции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Буран» обыграл воскресенский «Химик» в Воронеже
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Трамп ответил журналисту Fox News на слова о Путине
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь