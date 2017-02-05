В Нижнем Новгороде в метро снимают блокбастер

Съемки фильма стартовали в Москве в начале ноября. Режиссер фильма — Сергей Мокрицкий, снявший фильм «Битва за Севастополь». В главных ролях: Евгения Цыганова, Юлия Пересильд и Северия Янушаускайте.

Оригинал рассказывал о парнишке, на корню вычеркнутом из памяти окружающих. Взамен он получает способность путешествовать между параллельными мирами.

Создатели пообещали выпустить фильм к концу следующего года, а в сюжете будут иметь место отсылки к «Дозорам».