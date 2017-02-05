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13:14 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде в метро снимают блокбастер

В Нижегородском метро идут съемки нового фантастического блокбастера «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко. Об этом на странице в соцсети сообщил пресс-секретарь департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Денис Чернов.

Съемки фильма стартовали в Москве в начале ноября. Режиссер фильма — Сергей Мокрицкий, снявший фильм «Битва за Севастополь». В главных ролях: Евгения Цыганова, Юлия Пересильд и Северия Янушаускайте.

Оригинал рассказывал о парнишке, на корню вычеркнутом из памяти окружающих. Взамен он получает способность путешествовать между параллельными мирами.

Создатели пообещали выпустить фильм к концу следующего года, а в сюжете будут иметь место отсылки к «Дозорам».

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