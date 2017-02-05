Спасатели сняли со склона Демерджи двух симферопольцев

«В 16:05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе горы Южная Демерджи необходима помощь двум незарегистрированным туристам, которые оказались на опасном участке склона горы и не могут самостоятельно продолжать движение», — уточнили в пресс-службе.

Выяснив по телефону у потерявшихся приблизительные координаты, в район местонахождения туристов выехала дежурная смена спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе трех человек и одной единицы техники. Заблудившихся туристов обнаружили спустя полтора часа на скальных обрывах юго-западного склона Южной Демерджи. 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину — жителей Симферополя — спасатели сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения.

В медицинской помощи они не нуждались.