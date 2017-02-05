Спасатели сняли со склона Демерджи двух симферопольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Крымским спасателям в субботу вечером пришлось искать двух заблудившихся в крымских горах симферопольцев, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Крымским спасателям в субботу вечером пришлось искать двух заблудившихся в крымских горах симферопольцев, сообщили в
«В 16:05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе горы Южная Демерджи необходима помощь двум незарегистрированным туристам, которые оказались на опасном участке склона горы и не могут самостоятельно продолжать движение», — уточнили в
Выяснив по телефону у потерявшихся приблизительные координаты, в район местонахождения туристов выехала дежурная смена спасателей Алуштинского
В медицинской помощи они не нуждались.
Крымские спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям полуострова регистрироваться перед выходом на туристический маршрут в соответствующем