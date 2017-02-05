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17:59 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели сняли со склона Демерджи двух симферопольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости (Крым). Крымским спасателям в субботу вечером пришлось искать двух заблудившихся в крымских горах симферопольцев, сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В 16:05 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе горы Южная Демерджи необходима помощь двум незарегистрированным туристам, которые оказались на опасном участке склона горы и не могут самостоятельно продолжать движение», — уточнили в пресс-службе.

Выяснив по телефону у потерявшихся приблизительные координаты, в район местонахождения туристов выехала дежурная смена спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе трех человек и одной единицы техники. Заблудившихся туристов обнаружили спустя полтора часа на скальных обрывах юго-западного склона Южной Демерджи. 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину — жителей Симферополя — спасатели сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения.

В медицинской помощи они не нуждались.

Крымские спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям полуострова регистрироваться перед выходом на туристический маршрут в соответствующем поисково-спасательном подразделении МЧС.

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