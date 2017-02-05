Женщина впервые вышла замуж в 106 лет

В Бразилии 66-летний Апаресидо Диаса Джейкоба сделал предложение руки и сердца 106-летней Валдемире Родригез де Оливейра. Это невероятно, но факт: пенсионерка ответила взаимностью и согласилась на замужество, передают «Новости в мире».

Пара устроила трогательную праздничную церемонию с цветами и алтарем, а Валдемира надела белое платье.

Хотя врачи советовали парочке отказаться от празднований, ведь бурные события — всегда стресс, оба захотели пережить счастливое событие.

Валдемира и Апаресидо живут в доме для пожилых людей, а праздник для них устроили волонтеры.