Женщина впервые вышла замуж в 106 лет
Бразильская пенсионерка Валдемира Родригез де Оливейра в 106 лет впервые в жизни стала невестой. Это невероятно, но факт: ее избраннику — всего 66 лет и он тоже впервые пошел под венец.
Бразильская пенсионерка Валдемира Родригез де Оливейра в 106 лет впервые в жизни стала невестой. Это невероятно, но факт: ее избраннику — всего 66 лет и он тоже впервые пошел под венец.
В Бразилии 66-летний Апаресидо Диаса Джейкоба сделал предложение руки и сердца 106-летней Валдемире Родригез де Оливейра. Это невероятно, но факт: пенсионерка ответила взаимностью и согласилась на замужество, передают «Новости в мире».
Пара устроила трогательную праздничную церемонию с цветами и алтарем, а Валдемира надела белое платье.
Хотя врачи советовали парочке отказаться от празднований, ведь бурные события — всегда стресс, оба захотели пережить счастливое событие.
Валдемира и Апаресидо живут в доме для пожилых людей, а праздник для них устроили волонтеры.