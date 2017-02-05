В Ленобласти похолодает до -30
Резкое похолодание придет в Ленинградскую область в понедельник и усилится в течение недели.
Резкое похолодание придет в Ленинградскую область в понедельник и усилится в течение недели.
Уже ближайшей ночью, 6 февраля, в Ленобласти местами ожидается понижение температуры воздуха до −20…−25 градусов, сообщили ivbg.ru в
Холоднее всего будет в
Ночью 7 февраля мороз еще больше усилится. На западе региона похолодает до −15…−20 градусов, на востоке до −22…−27, местами до -30. Днём температура воздуха на на западе будет держаться в районе −10…−15 градусов, на востоке ожидается до −16…−21.