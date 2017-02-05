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13:40 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти похолодает до -30

Резкое похолодание придет в Ленинградскую область в понедельник и усилится в течение недели.

Источник: РИА "Новости"

Уже ближайшей ночью, 6 февраля, в Ленобласти местами ожидается понижение температуры воздуха до −20…−25 градусов, сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛО.

Холоднее всего будет в северо-восточных районах. На западе — чуть теплее. Так в Выборге, по прогнозам синоптиков, столбик термометра завтра опустится до -17 градусов, а в Подпорожье — до -23.

Ночью 7 февраля мороз еще больше усилится. На западе региона похолодает до −15…−20 градусов, на востоке до −22…−27, местами до -30. Днём температура воздуха на на западе будет держаться в районе −10…−15 градусов, на востоке ожидается до −16…−21.

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