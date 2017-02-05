На Юпитере сфотографировали циклоны и штормы
«Юнона» сделала новые снимки Юпитера.
«Юнона» сделала новые снимки Юпитера.
Космический аппарат «Юнона» передал на Землю новые снимки Юпитера, которые были сделаны 2 февраля во время четвертого пролета над поверхностью планеты. Снимки были опубликованы на сайте NASA.
Космический аппарат пролетел на высоте 4300 километров от поверхности со скоростью 57,8 километров в секунду относительно Юпитера. Во время пролета работали все научные приборы и камера JunoCam.
На одном из снимков, сделанных «Юноной», можно увидеть южный полюс Юпитера, а также циклоны и овальные штормы в этом регионе планеты.